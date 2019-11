Ninja Theory arbeitet nach seinem gelungenen Einzelspieler-Abenteuer „Hellblade“ mittlerweile an einem gänzlich anderen Spieleprojekt: dem Multiplayer-Prügler „Bleeding Edge“, in dem sich verschiedenste überzeichnete Comic-Charaktere mit jeweils ganz eigenen Fähigkeiten im Kampf messen. Im Trailer verraten die Entwickler nun auch einen Release-Termin: „Bleeding Edge“ erscheint am 24. März 2020 für PC und Xbox One.