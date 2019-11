Nach ein paar Bier stehen Männer auch auf Männer

Die Studie, die im „Journal of Social Psychology“ veröffentlicht wurde, zeigt laut Forschern aber nicht, dass Alkohol die sexuelle Neigung von Menschen ändert. Vielmehr vermuten die Psychologen und Soziologen einen kulturellen Hintergrund. Auch in unserer scheinbar aufgeklärten westlichen Welt gibt es unter Männern noch immer eine starke Abneigung gegenüber homosexuellen Neigungen. Bisexuelle und lesbische Frauen werden jedoch eher akzeptiert. Die Studie beweist laut Forschern also, dass der Alkohol nicht die sexuellen Neigungen modifiziert, sondern dass er die Hemmungen senkt. Die Probanden gaben also Dinge zu, die ihnen im nüchternen Zustand unangenehm wären, wie zum Beispiel, dass sie auch andere Männer attraktiv finden.