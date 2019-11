Scharfe Spencer-Kritik an Trump

Spencer übte in seinem Rücktrittsschreiben, das US-Medien veröffentlichten, scharfe Kritik an Trump. Er teile mit dem Präsidenten nicht länger „dasselbe Verständnis“ über die „Schlüsselprinzipien von guter Ordnung und Disziplin“. Er könne nicht „guten Gewissens“ einen Befehl befolgen, der seiner Ansicht nach seinen „heiligen Eid verletzt“, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu verteidigen.