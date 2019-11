Beim österreichische Bekleidungshersteller Martini beginnt die Nachhaltigkeit schon bei der richtigen Auswahl von den Materialien. „Viele Materialien, die wir in unseren Produkten verarbeiten, werden aus recycelten PET-Flaschen hergestellt, die jedoch die gewohnt hohe Leistungsfähigkeit bieten“, so Daniel Esterbauer von Martini im Gespräch mit der „BergKrone“. Besonders stolz ist man bei Martini auf die Kombijacken, die mit Partner Primaloft produziert werden. Esterbauer: „Unsere Produkte werden in Europa herstellt und in unseren Baselayern verarbeiten wir Tencel - eine Holzfaser aus österreichischen Wäldern.“ Auch das junge, erfolgreiche Kärntner Start-Up Bergaffe setzt auf „Öko“ und das Material Sympatex, das laut David Dietrich vollständig wiederverwertbar ist: „Aktuell sind wir mit unseren Produkten für Freerider und Pistenskifahrer in 40 Geschäften vertreten.“