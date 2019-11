Mehrere Greenpeace-Aktivisten, darunter die Österreicherin Magdalena Bischof, halten seit Samstagabend in Neuseeland im Hafen von Timaru ein Versorgungsschiff der OMV besetzt. Sie fordern, die Öl- und Gasbohrpläne in der Region fallen zu lassen. In der Nacht auf Montag griff allerdings die Polizei ein und nahm acht Umweltschützer fest. Zehn weitere harrten aus, dazu zählt auch Bischof, die auf dem Mast des Schiffes protestiert.