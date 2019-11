In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? 1998 werden bei internen Prüfungen Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung des Vereins ‚World Vision Österreich‘ festgestellt. Ziel der seit 1976 in Österreich tätigen Organisation ist die Vermittlung von Patenschaften für bedürftige Kinder in aller Welt. Nach der Prüfung der Zahlen deutet alles auf eine Veruntreuung von Spendengeldern durch die damalige Geschäftsführung hin - die österreichische Justiz übernimmt den Fall. Mit Karl Habsburg-Lothringen rückt bald ein prominenter Name in den Fokus der Ermittler. Habsburg war nicht nur zeitweise im Vorstand von World Vision tätig, sondern darüber hinaus von 1996 bis 1999 Abgeordneter für die ÖVP im Europäischen Parlament. Die Untersuchungen ergeben, dass es Transferierungen von Spendengeldern der Hilfsorganisation an Habsburgs Paneuropabewegung gab und dass mit einem Teil der Summe der EU-Wahlkampf des ÖVP-Kandidaten finanziert wurde.