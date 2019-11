Wenn Sie eine Tochter zwischen vier und acht haben, waren sie am Wochenende vermutlich im Kino in einem völlig ausverkauften Saal, der gesummt hat vor lauter aufgeregter Mädels in Elsa-Kostümen. „Die Eiskönigin 2“ schlägt gerade alle Rekorde, was Kinostarts von animierten Filmen betrifft - und man kommt nicht drum herum. Sogar wenn man Küchenrollen kaufen will, befinden sich garantiert Anna oder Bruni (der Feuersalamander) drauf. Dass bei dem Erfolg kein dritter Teil gedreht wird, kann sich kaum wer vorstellen.