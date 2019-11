Die Steiermark-Wahl hat eine herbe Niederlage für die steirische SPÖ gebracht. Am Wahlabend hatte Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer erklärt, weitermachen zu wollen. Doch im Hintergrund rumorte es. Kurzfristig lud Schickhofer am Montagvormittag „zu einer Erklärung in die Grazer Burg“. Dort gab er dann seinen Rücktritt bekannt, er wird alle Funktionen auf Landes- und Bundesebene zurücklegen. Es sei „eine kurze Nacht“ gewesen, so Schickhofer, der meinte, er hätte gerne noch weitergearbeitet: „Ich habe keine Luftsprünge gemacht“ - im Gegensatz zu seiner Tochter, für die der Papa jetzt mehr Zeit hat.