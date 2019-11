Kaitlynn Carter hat jetzt offen zugegeben, dass es ihr „überhaupt nicht gut“ nach ihrer Trennung von Miley Cyrus ging. Die Reality-Darstellerin bändelte im Sommer mit der Popsängerin an, nachdem sich diese von ihrem Ehemann Liam Hemsworth getrennt hatte. Kurz darauf war auch schon wieder Schluss und Kaitlynn zeigte sich auf Instagram so, als würde sie ihr Leben in vollsten Zügen genießen. Nun gesteht sie jedoch, dass ihre Posts nicht der Wahrheit entsprochen hätten.