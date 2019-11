Das Kuriose: Das Boot mit der Frau war in das etwas größere Bootsgrab des etwa 100 Jahre zuvor bestatteten Mannes eingelassen. „Ich kenne Funde von mehreren Bootsgräbern, die in einem Grabhügel lagen, aber ich hatte noch nie von einem Boot gehört, das in einem anderen Boot begraben wurde“, sagte Grabungsmitarbeiter Raymond Sauvage vom Museum der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens (NTNU) der deutschen Nachrichtenagentur dpa.