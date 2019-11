Anfang des 20. Jahrhunderts ein Meilenstein in der Entwicklung der Mobilität breiter Bevölkerungsschichten, wurde sie spätestens nach Ende des Zweiten Weltkrieges zu einem Verkehrshindernis - jedenfalls in den Augen der Autofahrer. Natürlich, die Klagenfurter Tram war preisgünstig gebaut worden, eingleisig und das reichte um 1910 auch - nicht jedoch in der Zeit des Wirtschaftswunders, das auch Kärnten erfasste.