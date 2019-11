Ein 2:0 gegen St. Pölten verschenkt, zwei böse Abwehrschnitzer produziert, der Liga-Vorsprung auf den LASK auf einen Zähler geschmolzen. Salzburgs Generalprobe vor dem Champions- League-Duell bei Genk am Mittwoch ging in die Hose. „Wir müssen daraus lernen“, fordert Jesse Marsch. Der Trainer konnte in der Nacht nicht schlafen, was aber nicht an den Bullen lag. „Das war wegen Genk“, lachte Marsch.