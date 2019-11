Vor der rumänischen Küste ist am Sonntag ein Frachter mit 14.000 Schafen an Bord gekentert. Das Unglück ereignete sich, als das Schiff gerade aus dem Schwarzmeerhafen in Midia im Südosten des Landes auslief. Warum der 85 Meter lange Frachter kenterte, ist noch unklar.