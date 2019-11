Börsen-Chef Peter Krismer hatte auch am Sonntag in der leeren Halle noch alle Hände voll zu tun: „Wir sind beim Ausräumen. Die Regale kommen in Container.“ Am Samstag war das Gedränge bis kurz vor Schluss groß: Neben den günstigen Artikeln – von Skiern bis zu Bekleidung oder Bobs ist alles zu haben – waren die Skitickets der Renner. „Gegen 13.30 Uhr waren alle weg“, berichtet Krismer.