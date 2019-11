„Einfach genial. Mittlerweile sind wir bei einer Verdoppelung“, geriet Simon Heilig-Hofbauer, grüner Vize in Salzburg, am Telefon ordentlich ins Schwärmen. Im Hintergrund: Lauter Jubel. Er genoss die Stimmung bei den Parteifreunden in der „Scherbe“, dem Wahlpartylokal in Graz. Eine Abordnung aus Salzburg mit Kimbie Humer-Vogl und Josef Scheinast half in Graz im Finale noch beim Wahlkämpfen.