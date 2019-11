Lercher: „Der Weg der Erneuerung ist zu gehen“

„Der Weg der Erneuerung ist zu gehen in unserer Bewegung, um in Zukunft wieder Glaubwürdigkeit zu erreichen. Es ist ein mühevoller Weg, den man aber trotzdem gehen muss“, so Max Lercher, einer der nach der Steiermark-Wahl gesuchtesten Interviewpartner in der Parteizentrale der SPÖ in Graz, in einer ersten Reaktion.