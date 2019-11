29. Einzel-Sieg im Davis Cup in Serie

In der Finalwoche trug der Mallorquiner insgesamt fünf Siege im Einzel und drei im Doppel bei. „Es war eine überragende Woche. Wir haben in den vergangenen Tagen so viele Sachen durchgemacht, ich könnte nicht glücklicher sein“, sagte Nadal, der das „fantastische“ Publikum und den Teamspirit in seiner Mannschaft hervorhob.