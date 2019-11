Einige Messer in der SPÖ waren schon gewetzt

Als Michael Schickhofer um 17 Uhr das Medienzentrum in der SPÖ-Zentrale betritt, klopfen ihm einige rote Genossen aufmunternd auf die Schulter, während andere dem Landeshauptmann-Stellvertreter - vorerst noch halblaut - die alleinige Schuld am Absturz geben. Immerhin war die SPÖ als Erste ins Rennen gegangen.