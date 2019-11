Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): „Es war ein sehr intensives, kampfbetontes, zweikampfgeprägtes Spiel. Wir sind in den ersten zehn Minuten überrascht worden, weil Sturm da sehr intensiv in den Zweikämpfen drinnen war. Wir haben das Spiel dann unter Kontrolle gebracht und sind in Führung gegangen. Zur Pause habe ich mich dann gefragt, was im Moment gegen uns läuft, weil wir Stojkovic austauschen mussten. Dann haben sich auch noch Barac und Auer verletzt, deshalb konnte ich die Spieler, die ich eintauschen wollte, nicht mehr bringen. Ich weiß, es ist hypothetisch, aber wenn wir die Täusche nicht gehabt hätten, hätten wir das Spiel für uns entschieden. Vom spielerischen Element war es von beiden Teams nicht der Burner.“