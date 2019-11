Die Linzerin war auf ihrem Hannoveraner in der Ortschaft Schallhof in Gutau auf einem Feldweg unterwegs, als sie plötzlich von zwei Hunden angegriffen wurde. Diese gehörten dem Revierjäger, der in der Nähe unterwegs war und seine Jagdhunde - einen Terrier und einen Deutsch Kurzhaar - frei laufen ließ. Die Hunde attackierten das Pferd, das in Panik geriet und seine Reiterin schließlich abwarf.