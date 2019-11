So war es eine bundespolitische Stimmung, die sich auch ganz deutlich auf das Wahlergebnis in der Steiermark durchschlug: Nach dem Erfolg von ÖVP und Grünen bei der Nationalratswahl waren die beiden Parteien nun auch bei der steirischen Landtagswahl die großen Abräumer. Was die Schlussfolgerung erlaubt: Die Stimmung gegenüber Türkis (in der Steiermark: Schwarz) und Grün ist nach wie vor bestens.