Am 21. Dezember wird es fünf Jahre her sein, dass Udo Jürgens gestorben ist. Doch in der Debatte, wie man dem großen Sohn der Stadt ein ehrendes Denkmal setzen könnte, kommt man auf keinen grünen Zweig. Der jüngste Vorschlag: Eine Promenade am Wörthersee soll nach Udo Jürgens benannt werden.