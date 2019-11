Stimmen von Auslandsrumänen noch nicht in Ergebnis einkalkuliert

Dancila kam auf gut 33 Prozent und fuhr damit das schlechteste Wahlergebnis eines Spitzenkandidaten ihrer Partei in Nachwendezeiten ein. Keine der beiden Wahltagsbefragungen berücksichtigt die Wahloption der rund eine Million Auslandsrumänen, die am Sonntag abgestimmt haben. Diese einkalkuliert, dürfte der liberal-konservative Johannis laut rumänischen Meinungsforschern letztlich um die 70 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen.