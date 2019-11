Der VSV prolongierte seine gute Form und kam in Graz zum fünften Erfolg in seinen jüngsten sechs EBEL-Spielen. Beide Treffer gingen auf das Konto von Jerry Pollastrone. Der Führung kurz vor Ende des ersten Drittels ließ er einen Treffer ins leere Tor 61 Sekunden vor der Schlusssirene folgen. Die Grazer, die das erste Duell in Villach 0:4 verloren hatten, kassierten die dritte Niederlage in Folge. Der schwedische Keeper Oliver Dackell, der als Ersatz für den noch einige Wochen wegen Lungenentzündung ausfallenden Cristopher Nihlstorp geholt worden war, kam noch nicht zum Einsatz.