Andere Beamte hätten vermutlich aufgelegt

Obwohl der Trick in diesem Fall bestens funktioniert hatte, kann der Beamte diesen nicht uneingeschränkt empfehlen. „Andere Kollegen, mit denen ich sprach, sagten mir, sie hätten den Hilferuf nicht verstanden“, so Teneyck. Der Beamte habe einfach seiner Intuition vertraut, um zu merken, dass sich die Anruferin in Not befinde.