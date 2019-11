Kitz und seine Skigebiete können sich im globalen Wettbewerb mehr als nur behaupten. Nachdem die Titel bereits in den Vorjahren in der Gamsstadt blieben, wurde die Region heuer erneut als „Austria’s Best Ski Resort“ ausgezeichnet. Die Bergbahn AG Kitzbühel wurde zu „World’s Best Ski Resort Company“ prämiert.