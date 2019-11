So etwas darf nie wieder passieren

Nach einer Schrecksekunde protestiert nun die Wirtschaftskammer Linz-Stadt: “Es darf nie wieder passieren, dass eine wichtige Brücke abgerissen wird, ohne dass für die neue überhaupt ein Einreichplan vorliegt bzw. die rechtlichen Genehmigungsverfahren abgeschlossen sind.„ Der “Blutkreislauf der Mobilität„ seiderzeit in Linz speziell in der Stoßzeit am Morgen und am Nachmittag wieder gewaltig im Stocken - mit allen bekannten Folgen der Staus für Arbeitnehmer, Betriebe, Anrainer und Umwelt.