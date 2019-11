Für eine wahrlich beeindruckende Kulisse sorgten die Rapid-Fans am Sonntag vor dem Kracher der Runde gegen Sturm. Mit einer sehenswerten Choreografie verwandelte der Block West die Tribüne in eine Kathedrale. Unter den riesigen „Kirchenfenstern“ stand in fetten Lettern: „Aus den Steinen, die man uns in den Weg legt, haben wir unsere Kathedrale errichtet." Ein Dank an den scheidenden Rapid-Präsidenten Michael Krammer und die Errungenschaften in seiner der Ära.