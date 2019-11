Der Heimweg vom Adventmarkt in der Rehberger Kellergasse wurde einem Mann am Samstagabend zum Verhängnis. In der Dunkelheit kam er vom Weg ab und stürzte über eine Böschung acht Meter in die Tiefe. Beim Aufprall in einem Betonbecken erlitt er schwere Verletzungen. Passanten bemerkten den Unfall und alarmierten jene Florianis, die beim Markt einen Stand zugunsten der Feuerwehrjugend betrieben. Sofort starteten die Kameraden die Rettungsaktion. „Alle Helfer haben zum Glück gut und schnell zusammengearbeitet. Durch Schiebeleitern konnten wir zu dem Mann gelangen. Zwei Notärzte und die Sanitäter konnten vor Ort dann sofort mit der Versorgung beginnen“, schildert Gerhard Urschler von der Kremser Feuerwehr den Einsatz. Binnen 45 Minuten konnte der Mann ins Kremser Spital gebracht werden.