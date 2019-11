„Es braucht gesicherte Mittel für Hilfsangebote“

In Tirol sind der Verein „Frauen gegen VerGEWALTigung“, das Gewaltschutzzentrum sowie andere Opferschutzeinrichtungen und Frauenberatungsstellen in der Arbeit mit Betroffenen aktiv. „Es braucht eine vermehrte Investition in Präventionsarbeit und die Bereitstellung von gesicherten Mitteln für jene Einrichtungen, die sich der Begleitung und dem Schutz von Frauen widmen“, appelliert Doris Stauder, Geschäftsführerin des Vereins „Frauen gegen VerGEWALTigung“, an die Politik. Wie zäh der Kampf um Mittel zum Teil ist, zeigt das Beispiel Frauenhaus. 18 Jahre wurde für eine neue Schutzunterkunft in Innsbruck gekämpft. Im September konnte sie dann endlich in Betrieb gehen.