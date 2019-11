„Krone“: Was zeigen Sie in Pasching?

Maria Moser: Die meisten Bilder sind in den letzten beiden Jahren entstanden. Es gibt Lava, Feuergebirge, Glut und auch Arktisches. Am Freitag, 20. Dezember, dem letzten Tag der Schau, werde ich selbst ab 15 Uhr für die Besucher da sein.