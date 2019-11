Wenige Krippen am Land

Am Land sind Krippen noch immer rar. In den Bezirken Murau und Murtal gibt es laut Landesstatistik gerade einmal drei bzw. vier Krippen, in der Landeshauptstadt sind es dagegen 103. Gerade dort, wo es kaum Krippen gibt und Kindergärten früh schließen, wären Tageseltern gefragt. Sie können leichter auf die Bedürfnisse der Familien eingehen, sind in den Tagesrandzeiten flexibler und individueller.