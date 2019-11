Bankomatkarten, Urkunden und das Handy - diese Dinge hatte ein Kellner (34) in einem unversperrten Kasten in einem Lokal verwahrt. Als er seine Sachen holen wollte, waren sie aber verschwunden. Per Handy-Ortung konnte der Mann sein Mobiltelefon aber ausfindig machen. Es befand sich offenbar in einer Notschlafstelle in Graz. Das teilte er der Polizei mit, die zum angegebenen Ort fuhr. Und tatsächlich fanden die Beamten dort nicht nur das Handy des Kellners im Regal eines Schlafsaales, sondern auch zwei weitere Telefone und drei Geldbörsen.