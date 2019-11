Koita werde „mehrere Wochen“ ausfallen. Der Stürmer, der in 13 Pflichtspieleinsätzen in dieser Saison bisher acht Tore erzielt hat, könnte damit bis Jahresende nicht zur Verfügung stehen. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Salzburger am Mittwoch (21.00 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in der Champions League in Genk.