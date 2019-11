Wenige Tage nach den verheerenden Unwettern im Süden des Landes scheint die Gefahr weiterer Hangrutschungen noch nicht gebannt: 12 Floriani-Jünger standen mit drei Einsatzfahrzeugen in der Nacht auf Sonntag in Ramingstein im Unwetter-Einsatz. Sieben Kubikmeter Geröll hatten sich gelöst. Die Einsatzkräfte leiteten das Wasser kontrolliert ab und errichteten Absperrungen, heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr. In den nächsten Tagen soll eine Begutachtung durch die zuständige Behörde erfolgen.