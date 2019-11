Lercher: „Der Weg der Erneuerung ist zu gehen“

„Der Weg der Erneuerung ist zu gehen in unserer Bewegung, um in Zukunft wieder Glaubwürdigkeit zu erreichen. Es ist ein mühevoller Weg, den man aber trotzdem gehen muss“, so Max Lercher, einer der gesuchtesten Interviewpartner am Eggenberger Gürtel, in einer ersten Reaktion in der Parteizentrale der SPÖ. Es sei bemerkbar, dass die Sozialdemokratie von Wahl zu Wahl verliere. Ein Wermutstropfen sei, dass die SPÖ über den prognostizierten Ergebnissen liege. Für ihn wackle Schickhofers Posten nicht.