Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat am Sonntag seine Rückkehr als FPÖ-Parteichef angeboten - bzw. um die Aufhebung seiner Suspendierung gebeten. Die Parteibasis solle das beim kommenden Landesparteitag entscheiden, so Strache auf Facebook. Bereits am Samstag sorgte der Ex-Vizekanzler bei einer Raucher-Demo für einen Überraschungsauftritt (siehe Video oben).