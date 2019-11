Einen Rückschlag, der mit der Leistung kaum etwas zu tun hat, haben Österreichs Skispringer am Sonntag im ersten Einzelbewerb der neuen Weltcup-Saison hinnehmen müssen. Nach dem überlegenen Mannschafts-Sieg am Samstag ließ der Wind im Einzel die Konkurrenz zur Lotterie werden. Der Sieg ging an den Norweger Daniel Andre Tande vor Anze Lanisek (SLO) und Kamil Stoch (POL).