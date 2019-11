Bakabu auf Sprachreise in New York!

Überhaupt ist Bakabu ein richtig reisewütiger kleiner Ohrwurm. Bevor er sich auf die Suche nach dem furchteinflößenden Jodel-Yeti gemacht hat, war er gerade erst in den weit, weit entfernten USA auf Reisen - um den dort lebenden deutschsprechenden Kindern einen Besuch in New York abzustatten. Denn auch in der deutschsprachigen Community in den USA ist man auf das aus Österreich stammende Bakabu-Projekt aufmerksam geworden, vor allem auch wegen der spielerischen und ungezwungenen Vermittlung bzw. Förderung der deutschen Sprache.