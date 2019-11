Kunasek wählte ein letztes Mal in alter Heimatgemeinde

FPÖ-Spitzenkandidat Mario Kunasek gab Sonntagmittag in Gössendorf in Graz-Umgebung seine Stimme ab - dabei ist der steirische Chef der Freiheitlichen seit einigen Wochen Grazer. Er zog mit Frau Sabrina und Sohn Theo in ein neu gebautes Haus im Stadtteil St. Peter. Zum Stichtag war Kunasek allerdings noch in Gössendorf gemeldet, weshalb er noch an seinem ehemaligen Wohnsitz zur Urne ging.