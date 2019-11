Die Arizona Coyotes von Michael Grabner haben am Samstag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ihren dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen gefeiert. Das Team aus Arizona setzte sich bei den Los Angeles Kings mit 3:2 durch. Der leicht angeschlagene Kärntner Grabner verpasste allerdings die zweite Partie in Folge.