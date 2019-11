Profi-Boxer Deontay Wilder (34) hat seinen Schwergewichts-WM-Titel (WBC) auch gegen Luis Ortiz (40) erfolgreich verteidigt. Wilder setzte sich am Samstag (Ortszeit) in Las Vegas gegen den Kubaner Ortiz durch K.o. in der siebenten Runde durch. Die Bilanz des US-Amerikaners steht bei 42 Siegen in 43 Kämpfen, 41 davon durch K.o.