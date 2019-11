Marco Van Basten ist einer der größten Fußballer aller Zeiten. Das schützt ihn allerdings nicht davor, manchmal unüberlegt zu handeln. In den Niederlanden versuchte man an diesem Wochenende ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Die Mannschaften von Ajax und Almelo standen in der ersten Minute ihres Spieles beide still. Aus Protest gegen den rassistischen Vorfall von Den Haag. Nicht so Van Basten, der nach dem Spiel (4:1) dem deutschen Trainer von Heracles Almelo, Frank Wormuth den Nazi-Gruß „Sieg Heil“ hinterherrief. Es war scherzhaft gemeint, sagte der Weltstar.