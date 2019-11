Srdjan Spiridonovic ist in Österreich nicht nur den Austria-Fans ein Begriff. Der Ex- U-21-Spieler spielt derzeit beim polnischen Erstligisten Pogon Szczecin, wo er großes Vertrauen genießt. Symbolisch dafür bekam der Angreifer die Nummer 10 bei den Stettinern. Beim Hit gegen Legia Warschau entschied Spiridonovic mit seinem Tor die Partie. Sein Lupfer, der in Polen jetzt immer wieder über die Bildschirme flimmert, markierte das 2:0 in dieser Partie (67. Minute). Am Ende gewann Pogon 3:1 und führt die Tabelle nach 16 Runden an. Die beiden anderen Österreicher von Pogon spielten durch, sowohl Benedikt Zech als auch David Stec, Letzterer lieferte den Assist zum 1:0.