Speed-Spezialistin Christina Ager droht erneut ein lange Zwangspause. Die 24-Jährige verletzte sich laut Informationen des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) bei einer Landung nach einem Sprung am rechten Knie, es besteht der Verdacht auf Kreuzbandriss. Ager reiste noch am (heutigen) Sonntag vom Trainingslager in Copper Mountain (USA) zur genaueren Abklärung heim nach Österreich.