Zwei Patzer lassen die starken letzten Wochen verblassen. In Salzburg ist die Abwehrdebatte neu entflammt! Den Bullen misslang die Generalprobe fürs Champions League-Gastspiel am Mittwoch in Genk, gegen St. Pölten gab es nur ein 2:2-Remis (auf dem Bild unten feiern die Gäste).