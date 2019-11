Kinder sahen ihre Stiefmutter barbusig

Buchanan hatte dem Anwalt zufolge mit ihrem Mann in ihrer Garage in West Valley City, einem Vorort von Salt Lake City, gewerkelt. Dabei habe das Paar seine Kleidung mit Gips beschmiert und sich deswegen die Oberteile ausgezogen und weitergearbeitet. So sei es gekommen, dass die neun, zehn und 13 Jahre alten Kinder von Buchanans Mann ihre Stiefmutter barbusig zu sehen bekommen hätten.