Die San Antonio Spurs haben am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) nach zuletzt acht Niederlagen in Serie wieder einen Sieg gefeiert. Jakob Pöltl steuerte zum 111:104 über die New York Knicks sein sechstes Double-Double in der nordamerikanischen Profiliga bei. Er gehörte zum dritten Mal hintereinander der Startformation der Texaner an.