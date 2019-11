Nach den Regenfällen ist der Zusammenhalt in den Unwetter-Gemeinden groß: Feuerwehren, Private, Soldaten – alle helfen zusammen. Alleine in Zell am See/Thumersbach sind 55 Geräte im Einsatz. Entspannung zeigt sich auch im Gasteinertal und in Großarl. Die meisten Evakuierten sind in ihren Häuser zurück.