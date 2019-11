Maler, Lackierer und Kellner haben etwas gemeinsam: Sie stehen auch heuer wieder im Salzburger Teil der Mangelberufsliste! Der Grund: der immer noch grassierende Fachkräftemangel in den Branchen. Das Arbeits- und Sozialministerium hat daher einen Entwurf für die Fachkräfteverordnung 2020 in Begutachtung geschickt: In dem ist auch die Liste für die ausländischen Fachkräfte enthalten, die in den betroffenen Salzburger Betrieben aushelfen können. Österreichweit fehlt Fachpersonal in 54 Berufen – von diplomierten Krankenpflegern, Lokomotivführern bis hin zu Maurern.